Prognoza pogody na 25 i 26 września

Jak informuje IMGW nad Europą dominują wyże, jedynie Wyspy Brytyjskie, Norwegia oraz północny wschód kontynentu znajdują się pod wpływem niżów z układami frontów atmosferycznych. Polska jest pod wpływem wyżu, którego centrum znad północnej Polski przemieści się nad Litwę. Na południowym wschodzie zaznaczy się jeszcze wpływ rozmywającego się frontu ciepłego. Będziemy w powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1016 hPa i będzie powoli spadać.

W poniedziałek na południu Polski zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami; na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane miejscami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 19 st. C do 23 st. C, chłodniej w rejonach podgórskich od 16 st. C do 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. W drugiej połowie nocy, lokalnie, utworzą się mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 11 st. C do 14 st. C, chłodniej w rejonach podgórskich oraz na północnym wschodzie od 8 st. C do 10 st. C. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni.

We wtorek w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami, szczególnie na północy kraju, wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 23 st. C do 27 st. C, chłodniej miejscami na wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 21 st. C do 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.

W poniedziałek w Warszawie pogodnie. Temperatura maksymalna 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni.

W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 13 st. C. Wiatr słaby, wschodni.

We wtorek w stolicy pogodnie. Temperatura maksymalna 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.

