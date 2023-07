Prognoza pogody na 25 lipca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominować będą rozległe niże z układami frontów atmosferycznych, jedynie Półwysep Iberyjski oraz częściowo Francja znajdą się pod wpływem słabego wyżu.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominować będą rozległe niże z układami frontów atmosferycznych, jedynie Półwysep Iberyjski oraz częściowo Francja znajdą się pod wpływem słabego wyżu.

Polska będzie w zasięgu niżów znad południowej Skandynawii, Zatoki Ryskiej i południowych Niemiec. Z północnego zachodu na południowy wschód przemieszczał się będzie pofalowany front atmosferyczny poprzedzony linią zbieżności. Będziemy w powietrzu polarnym morskim, chłodniejszym na północnym zachodzie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 987 hPa i będzie nieznacznie rosło.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, a głównie na południu miejscami również burze. Prognozowana wysokość opadów w burzach od 15 mm do 20 mm, na krańcach południowych do 40 mm. Temperatura maksymalna na północy i północnym zachodzie oraz w rejonach podgórskich od 19 do 24 st. C, na pozostałym obszarze od 25 do 29 st. C. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W burzach i w Karpatach porywy wiatru do 70 km/h, w Sudetach do 60 km/h.