Prognoza pogody na 25 listopada

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa południowo-wschodnia oraz północno-zachodnia będą pod wpływem niżów wraz z układami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą wyże z centrami nad Hiszpanią, Węgrami oraz Półwyspem Kolskim. Polska będzie w obszarze nieco podwyższonego ciśnienia. Nadal będzie napływać zimne i wilgotne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie rosło.

W piątek zachmurzenie duże i całkowite. Na wschodzie i miejscami w centrum opady śniegu i śniegu z deszczem, na zachodzie słabe opady deszczu lub mżawki. Początkowo miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m. We wschodniej Polsce drogi w wielu miejscach śliskie. Temperatura maksymalna od -2 st.C na północnym wschodzie, około 2 st.C w centrum do 7 st.C na południowym zachodzie. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, północno-zachodni, w Tatrach i Beskidach lokalnie powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.