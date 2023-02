Prognoza pogody na 25 lutego

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w Wielkiej Brytanii pogodę będzie kształtował wyż, pozostałe rejony Europy znajdą się w zasięgu układów niskiego ciśnienia z ośrodkami nad Hiszpanią, Morzem Śródziemnym i Litwą. Polska znajdować się będzie w zasięgu niżu znad Litwy. Na północy kraju zaznaczy się front okluzji. Z północnego zachodu będzie napływało coraz chłodniejsze powietrze polarne morskie z domieszką powietrza arktycznego. Ciśnienie będzie spadać, w dzień od zachodu zacznie rosnąć.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w Wielkiej Brytanii pogodę będzie kształtował wyż, pozostałe rejony Europy znajdą się w zasięgu układów niskiego ciśnienia z ośrodkami nad Hiszpanią, Morzem Śródziemnym i Litwą. Polska znajdować się będzie w zasięgu niżu znad Litwy. Na północy kraju zaznaczy się front okluzji. Z północnego zachodu będzie napływało coraz chłodniejsze powietrze polarne morskie z domieszką powietrza arktycznego. Ciśnienie będzie spadać, w dzień od zachodu zacznie rosnąć.

W dzień zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, na południu i wschodzie początkowo także deszczu. Na południu kraju możliwe lokalne burze. W górach przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o ok. 8 cm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 1 do 3 st.C., cieplej na południowym wschodzie, do 7 st.C. na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, nad morzem i na zachodzie kraju okresami dość silny, porywisty, z kierunków zachodnich, od północy skręcający na kierunki północne. Nad morzem wiatr silny, do 50 km/h, w porywach do 75 km/h, w głębi kraju do 65 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami zawieje śnieżne.