Prognoza pogody na 26 grudnia

Jak informuje IMGW, w poniedziałek Europa wschodnia oraz południowa część kontynentu będą pod wpływem wyżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą niże z ośrodkami nad Morzem Norweskim, Bałtykiem oraz Morzem Barentsa wraz z układami frontów atmosferycznych. Polska będzie pod wpływem niżu z ośrodkiem nad Morzem Norweskim oraz lokalnego niżu przemieszczającego się znad północnych Niemiec nad Bałtyk. W ciągu dnia z zachodu na wschód przemieszczał się będzie chłodny front atmosferyczny. Do kraju napłynie cieplejsza masa powietrza polarnego morskiego.

Jak informuje IMGW, w poniedziałek Europa wschodnia oraz południowa część kontynentu będą pod wpływem wyżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą niże z ośrodkami nad Morzem Norweskim, Bałtykiem oraz Morzem Barentsa wraz z układami frontów atmosferycznych. Polska będzie pod wpływem niżu z ośrodkiem nad Morzem Norweskim oraz lokalnego niżu przemieszczającego się znad północnych Niemiec nad Bałtyk. W ciągu dnia z zachodu na wschód przemieszczał się będzie chłodny front atmosferyczny. Do kraju napłynie cieplejsza masa powietrza polarnego morskiego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie spadać.

W Polsce w poniedziałek zachmurzenie duże, na południu z większymi przejaśnieniami. Wystąpią opady deszczu. Na północnym wschodzie opady śniegu i śniegu z deszczem przechodzące w deszcz, przejściowo marznący, powodujący gołoledź - prognozowana wysokość opadów na tym obszarze do 15 mm. Temperatura maksymalna od 5°C, 8°C na wschodzie, północy oraz w rejonach podgórskich, około 9°C w centrum do 12°C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 60 km/h, nad morzem oraz początkowo w Bieszczadach do około 70 km/h. W szczytowych partiach gór porywy do 100 km/h - powodować będą zamiecie śnieżne.