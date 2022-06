Prognoza pogody na 26 i 27 czerwca

Jak informuje IMGW, Europa północna i północno-wschodnia oraz centralna będzie w zasięgu wyżu z rejonu Zatoki Fińskiej, zachodnią część kontynentu obejmie niż znad Irlandii, nad resztą kontynentu będą występowały płytkie lokalne niże. Polska będzie pod wpływem wspomnianego wyżu, jedynie na zachodzie zaznaczy się wpływ płytkiej zatoki związanej z niżem nad Irlandią. Pozostaniemy nadal w bardzo ciepłej masie powietrza, na wschodzie polarnego kontynentalnego, a na zachodzie pochodzenia zwrotnikowego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie lekko rosło.

W niedzielę w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na zachodzie i południu okresami duże i tutaj miejscami przelotny deszcz i burze, lokalnie grad. Wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna w dzień od 29 do 32 st. C, w obszarach podgórskich i miejscami nad morzem od 26 do 27 st. C, na Półwyspie Helskim około 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na zachodzie początkowo duże z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna w nocy od 16 do 20 st. C, w obszarach podgórskich od 12 do 15 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni.

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu na zachodzie, południu i południowym wschodzie okresami wzrastające do dużego i tutaj miejscami przelotny deszcz lub burza, lokalnie grad. Wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 29 do 34 st. C, lokalnie na wschodzie, nad morzem i w obszarach podgórskich Karpat od 27 do 28 st. C, na Półwyspie Helskim 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy do 70 km/h.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, pod wieczór wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna 31 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni i wschodni.

W nocy początkowo zachmurzenie umiarkowane, później małe. Temperatura minimalna 19 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni. W poniedziałek zachmurzenie małe, po południu wzrastające do umiarkowanego i dużego. Temperatura maksymalna 32 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.