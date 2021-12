Prognoza pogody na 26 i 27 grudnia

Jak informuje IMGW, Europa centralna jest w zasięgu rozległego wyżu znad Słowacji i Węgier. Pozostałe obszary kontynentu są pod wpływem układów niskiego ciśnienia z pofalowanym frontem atmosferycznym. Przeważający obszar Polski jest w zasięgu wyżu z centrum nad Karpatami, jedynie północno-wschodnie krańce są pod wpływem zatoki niżu znad Rosji. Napływa arktyczna masa powietrza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie rosło.

W niedzielę w kraju słonecznie, jedynie na krańcach północnych zachmurzenie umiarkowane i miejscami przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od -8 st. C w kotlinach górskich, około -4 st. C na przeważającym obszarze kraju do -1 st. C nad morzem. Wiatr słaby z kierunków południowych, jedynie na północy słaby i umiarkowany, zachodni i południowo zachodni.

W nocy bezchmurnie, jedynie na krańcach północnych i na południu kraju zachmurzenie umiarkowane okresami duże. Na północnym wschodzie i na Podkarpaciu słabe opady śniegu. Miejscami marznąca mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -20 st. C w rejonach podgórskich Karpat, od -18 st. C do -13 st. C miejscami na północy i w centrum, około -8 st. C na południowym zachodzie do -3 st. C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, południowo-wschodni.

W poniedziałek na północnym wschodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. W górach i na południowym wschodzie miejscami słabe opady śniegu, możliwe również opady deszczu marznącego powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od -7 st. C na Kaszubach i Pomorzu, około -3 st. C na przeważającym obszarze do -1 st. C na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna -4 st. C. Wiatr słaby, zachodni południowo-zachodni. W nocy pogodnie. Temperatura minimalna -11 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni skręcający na południowo-wschodni. W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna -4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.