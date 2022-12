Prognoza pogody na 26 i 27 grudnia

Jak informuje IMGW, Europa wschodnia oraz południowa część kontynentu będą pod wpływem wyżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą niże z ośrodkami nad Morzem Norweskim, Bałtykiem oraz Morzem Barentsa wraz z układami frontów atmosferycznych. Polska będzie pod wpływem niżu z ośrodkiem nad Morzem Norweskim oraz lokalnego niżu przemieszczającego się znad północnych Niemiec nad Bałtyk. Z zachodu na wschód przemieszczał się będzie chłodny front atmosferyczny. Do kraju napłynie cieplejsza masa powietrza polarnego morskiego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie spadać.

W poniedziałek w kraju zachmurzenie duże, na południu z większymi przejaśnieniami. Wystąpią opady deszczu. Na północnym wschodzie opady śniegu i śniegu z deszczem przechodzące w deszcz, przejściowo marznący, powodujący gołoledź - prognozowana wysokość opadów na tym obszarze do 15 mm. Temperatura maksymalna od 5, 8 stopni Celsjusza na wschodzie, północy oraz w rejonach podgórskich, około 9 stopni w centrum do 12 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 60 km/h, nad morzem oraz początkowo w Bieszczadach do około 70 km/h. W szczytowych partiach gór porywy do 100 km/h - powodować będą zamiecie śnieżne.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie przejściowo możliwe rozpogodzenia. Wystąpią przelotne opady deszczu, na północy także deszczu ze śniegiem i śniegu; miejscami opady o umiarkowanym natężeniu - prognozowana wysokość opadów do około 10 mm na północy kraju oraz w rejonach podgórskich. W szczytowych partiach gór opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm w Sudetach i do 8 cm w Tatrach. Temperatura minimalna od 1 do 5 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich oraz lokalnie na północy kraju 0 stopni. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, nad morzem dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W szczytowych partiach gór porywy wiatru do 110 km/h - powodować będą zawieje i zamiecie śnieżne.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu, miejscami krupy śnieżnej; na północy i w rejonach podgórskich opady także deszczu ze śniegiem i śniegu, a w górach śniegu. Na wybrzeżu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 3 do 6 stopni Celsjusza, na Podkarpaciu do 7 stopni; chłodniej miejscami na Pomorzu oraz Podhalu - około 2 stopni. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, nad morzem dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, zachodni. W szczytowych partiach gór porywy wiatru do 100 km/h - powodować będą zawieje i zamiecie śnieżne.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia, opady deszczu. Temperatura maksymalna 8 stopni Celsjusza. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni i południowy. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna 3 stopnie Celsjusza. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich.

We wtorek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 4 stopnie Celsjusza. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, zachodni.