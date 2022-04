Prognoza pogody na 26 i 27 kwietnia

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Wschodnia i częściowo Centralna będzie pod wpływem niżów z ośrodkami w rejonie Morza Białego, Morza Czarnego oraz nad Alpami wraz z układami frontów atmosferycznych. Pozostały obszar kontynentu znajdzie się w zasięgu wyżów z centrami nad Morzem Śródziemnym, Azorami oraz Morzem Norweskim. Przeważający obszar Polski nadal będzie w zasięgu układu niżowego z ośrodkiem głównym nad północno-zachodnią Rosją i ośrodkami wtórnymi na pograniczu Białorusi, Łotwy i Rosji oraz nad Alpami, w dość wilgotnym i chłodnym powietrzu polarnym morskim, a na południu zaznaczy się strefa frontu atmosferycznego. Jedynie na północnym zachodzie rozbuduje się słaby klin wyżu znad Morza Norweskiego i tam napłynie bardziej suche powietrze.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie rosło.

We wtorek w Polsce zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, na północy z rozpogodzeniami. Miejscami, głównie w centrum, na południu i wschodzie, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10 st. C na południu, 12 st. C w centrum, do 16 st. C na północnym zachodzie; nieco chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat około 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych i zachodnich.

W nocy w kraju zachmurzenie ma być duże z rozpogodzeniami, na wschodzie i południu zanikające przelotne opady deszczu. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od -1 st. C do 4 st. C, nieco cieplej na krańcach południowo-wschodnich od 5 st. C do 7 st. C. Wiatr przeważnie słaby, zmienny z przewagą kierunków północnych, tylko nad morzem wiatr umiarkowany, nad ranem porywisty. W Sudetach porywy wiatru do 55 km/h.

W środę w kraju przeważnie umiarkowane wzrastające okresami do dużego i miejscami słabe przelotne opady deszczu. Na południu zachmurzenie duże, okresami całkowite i opady deszczu, prognozowana wysokość opadu do 12 mm. W górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W Tatrach lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Temperatura maksymalna od 9 st. C na północnym wschodzie, 14 st. C w centrum, do 15 st. C na południowym zachodzie; nieco chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat około 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-wschodni.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 12 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni.

W nocy w stolicy zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Początkowo możliwe zanikające przelotne opady deszczu. Lokalnie silne zamglenia. Temperatura minimalna około 4 st. C. Wiatr słaby, zmienny przechodzący w kierunki północne.

W środę w Warszawie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 14 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, z kierunków północnych.