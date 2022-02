Prognoza pogody na 26 i 27 lutego

Jak informuje IMGW nad przeważającym obszarem Europy dominuje układ wysokiego ciśnienia z centrum nad Niemcami i Holandią, jedynie nad Włochami, zachodnimi krańcami Wielkiej Brytanii oraz Norwegii pogodę kształtują niże z frontami atmosferycznymi. Polska jest w zasięgu wyżu znad Niemiec, w chłodnej polarnej morskiej masie powietrza.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1017 hPa i powoli będzie rosło.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże z okresowymi rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w obszarach podgórskich i w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 4 st.C na południu i wschodzie do 7 st.C na zachodzie; w obszarach podgórskich od 1st.C do 3 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, rano zachodni, później skręcający na kierunki północne.

W nocy na północy pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu lokalnie opady śniegu lub śniegu ziarnistego oraz niewielka możliwość opadów marznącej mżawki. Miejscami, zwłaszcza w południowej połowie kraju, mgła, lokalnie marznąca i ograniczająca widzialność do 200 m. Lokalnie na drogach ślisko. Temperatura minimalna od -6 st.C na północnym wschodzie, około -2 st.C w centrum, do 1 st.C na zachodzie. Wiatr słaby, północny, północno-wschodni, a na zachodzie nad ranem wschodni.

W niedzielę w północnej połowie kraju na ogół pogodnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami na południowym wschodzie przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w obszarach podgórskich i w górach śniegu. Rano miejscami jeszcze mgła, ograniczająca widzialność lokalnie do 300 m. Temperatura maksymalna od 3 st.C na północnym wschodzie do 6 st.C na zachodzie; w obszarach podgórskich od 0 st.C do 3 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, północno-wschodni i wschodni.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe, przelotne opady Jak informuje IMGW deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 6 st.C. Wiatr słaby, na ogół północno-zachodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna -2 st.C. Wiatr słaby, północny i północno-wschodni. W dzień zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 4 st.C. Wiatr słaby, północno-wschodni.