Prognoza pogody na 26 i 27 lutego

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, od Półwyspu Apenińskiego po południowo-zachodnią Rosję pogodę kształtują niże z układami frontów atmosferycznych. Nad Wyspami Brytyjskimi, zachodnią Skandynawią oraz wschodnimi krańcami kontynentu europejskiego są wyże. Polska wschodnia pozostaje w zasięgu niżu znad Litwy, natomiast zachodnia jest na skraju wyżu znad Wysp Brytyjskich. Z północy napływa chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1000 hPa i będzie wzrastać.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od 0 st. C do 3 st. C, chłodniej w górach i regionach podgórskich od -3 st. C do 0 st. C i tam możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Wiatr słaby i umiarkowany, nad Zatoką Gdańską okresami dość silny, porywisty, nad morzem w porywach do 55 km/h, a w Sudetach do 70 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. W południowo wschodniej połowie kraju oraz nad morzem okresami przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna -7 st. C, -9 st. C na południu, -2 st. C, -4 st. C w centrum i na północy, najcieplej nad morzem od -1 st. C do 1 st. C, a najchłodniej lokalnie na Podhalu do -12 st. C. Wiatr słaby, nad morzem miejscami umiarkowany, północny i północno-zachodni.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Na południu kraju oraz lokalnie na Mazowszu przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna -2 st. C, -3 st. C na terenach podgórskich, od 0 st. C do 3 st. C na przeważającym obszarze, 4 st. C, 5 st. C nad morzem i północnym zachodzie. Wiatr słaby, w górach okresami umiarkowany i porywisty, północny i północno-wschodni.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe również rozpogodzenia. Niewykluczone przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna około 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny. W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna około -3 st. C. Wiatr słaby, północny i północno-zachodni. W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo możliwe przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna około 1 st. C. Wiatr słaby, północno-wschodni.