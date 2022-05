Prognoza pogody na 26 i 27 maja

Jak informuje IMGW, Europa północna pozostaje w zasięgu rozległych układów niżowych i związanych z nimi frontów atmosferycznych. Nad Europą południową dominuje wyż z centrum głównym nad Atlantykiem. Polska jest na skraju niżu znad Morza Norweskiego i Skandynawii; z zachodu na wschód przemieszcza się chłodny front atmosferyczny.

Jak informuje IMGW, Europa północna pozostaje w zasięgu rozległych układów niżowych i związanych z nimi frontów atmosferycznych. Nad Europą południową dominuje wyż z centrum głównym nad Atlantykiem. Polska jest na skraju niżu znad Morza Norweskiego i Skandynawii; z zachodu na wschód przemieszcza się chłodny front atmosferyczny.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa i po niewielkich wahaniach zacznie spadać.

w czwartek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, wieczorem miejscami również małe. Miejscami przelotne opady deszczu, na północy i północnym wschodzie możliwe burze. Na Mazurach i Suwalszczyźnie prognozowana suma opadów lokalnie do 15 mm. Temperatura maksymalna od 17 st. C na północy i w obszarach podgórskich, około 20 st. C w centrum, do 22 st. C, 23 st. C na południu; chłodniej miejscami na wybrzeżu, od 14 do 16 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, na północy kraju oraz w górach w porywach do 70 km/h, podczas burz do 80 km/h, zachodni. Wiatr nad morzem będzie dość silny, okresami silny, od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu i północnym wschodzie. Początkowo na wschodzie zanikające przelotne opady deszczu. Po północy postępujące od północnego zachodu do centrum kraju opady deszczu. Temperatura minimalna od 7 st. C, 8 st. C na północnym wschodzie, około 11 st. C w centrum, do 13 st. C, 15 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na wybrzeżu w porywach początkowo do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km/h.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, początkowo lokalne rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, na północy i południowym wschodzie kraju miejscami także burze; lokalnie na północy możliwy opad krupy lodowej. Prognozowana suma opadów około 10 mm, miejscami do 15 mm. Temperatura maksymalna od 13 st. C, 15 st. C na krańcach północnych, około 17 st. C w centrum, do 23 st. C na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na północy i północnym wschodzie do 70 km/h, nad morzem okresami silny (do 50 km/h), w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 80 km/h, w Tatrach do 100 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i możliwa słaba burza. Temperatura maksymalna 21 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W drugiej połowie nocy słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 11 st. C. Wiatr na ogół słaby, południowo-zachodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu. Suma opadów do około 10 mm. Temperatura maksymalna około 16 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich.