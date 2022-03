Prognoza pogody na 26 i 27 marca

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na przeważającym obszarze Europy pogodę kształtować będzie rozległy wyż znad Wysp Brytyjskich, jedynie wschodnia i północno-wschodnia część kontynentu będzie w zasięgu głębokiego niżu z ośrodkiem nad północno-zachodnią Rosją. Z niżem tym związana będzie strefa frontów atmosferycznych. Polska będzie pod wpływem wspomnianego niżu. Z północy na południe kraju stopniowo będzie przemieszczał się chłodny front atmosferyczny. Początkowo będzie zalegała ciepła polana morska masa powietrza, za frontem napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie rosło.

W sobotę na południu kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami słabe opady deszczu. Strefa większego zachmurzenia i opadów będzie w ciągu dnia przemieszczała się z północy na południe kraju. Temperatura maksymalna od 7 stopni na północnym wschodzie i w strefie nadmorskiej, około 13 stopni w centrum do 16 stopni na południu kraju. Na Podhalu około 11 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach na wschodzie kraju i w górach do 75 km/h, północno-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami zwłaszcza na północy kraju. Na południu miejscami opady deszczu, w rejonach podgórskich przechodzące w deszcz ze śniegiem, wysoko w górach słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -4 stopni na północnym wschodzie, około -2 - 0 stopni w wielu rejonach północnej połowy kraju oraz w rejonach podgórskich do 3 stopni Celsjusza na południowym zachodzie i nad samym morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, jedynie początkowo na wschodzie i w górach porywisty. Wiatr na północy z kierunku południowego, we wschodniej połowie kraju i na południu północno-zachodni i północny. Porywy wiatru w górach do 75 km/h, lokalnie mogą powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 4 stopni na północnym wschodzie, około 10 stopni w centrum i nad morzem do 14 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, jedynie na wybrzeżu porywisty. Wiatr z kierunków zachodnich, tylko na południowym zachodzie południowo-wschodni.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie początkowo małe, stopniowo od północy wzrastające do umiarkowanego i dużego i wtedy słabe przelotne opady deszczu. Późnym popołudniem możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna około 11 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni skręcający na północny.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna -1 stopień. Wiatr umiarkowany, stopniowo słabnący, chwilami porywisty, północny i północno-zachodni.

W dzień zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna 8 stopni. Wiatr przeważnie słaby, północno-zachodni skręcający na południowo-zachodni.