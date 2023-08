Prognoza pogody na 26 i 27 sierpnia

Jak informuje IMGW, nad Europą dominują płytkie niże, w zasięgu układów wysokiego ciśnienia znajdują się jedynie częściowo krańce zachodnie, północne i południowo-wschodnie kontynentu. Polska jest pod wpływem niżu znad południowej Szwecji. Z zachodu ku centrum kraju przemieszcza się strefa chłodnego frontu atmosferycznego. Przeważający obszar kraju jest jeszcze pod wpływem gorącego powietrza pochodzenia zwrotnikowego, jedynie nad krańce zachodnie zaczyna napływać nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Jak informuje IMGW, nad Europą dominują płytkie niże, w zasięgu układów wysokiego ciśnienia znajdują się jedynie częściowo krańce zachodnie, północne i południowo-wschodnie kontynentu. Polska jest pod wpływem niżu znad południowej Szwecji. Z zachodu ku centrum kraju przemieszcza się strefa chłodnego frontu atmosferycznego. Przeważający obszar kraju jest jeszcze pod wpływem gorącego powietrza pochodzenia zwrotnikowego, jedynie nad krańce zachodnie zaczyna napływać nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa i nieznacznie wzrośnie.

W sobotę w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 30 mm. Temperatura maksymalna od 23 st. C, 25 st. C na północnym zachodzie do 27 st. C w centrum i 31 st. C na południowym wschodnie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h. Wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północnym zachodzie przelotne opady deszczu, na pozostałym obszarze kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 30 mm. Temperatura minimalna od 11 st. C na północnym zachodzie, około 18 st. C w centrum, do 20 st. C na południowym wschodzie, w dolinach górskich 15 st. C, 17 st. C. Wiatr słaby, zmienny, na wschodzie z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h. Wysoko w górach wiatr w porywach do około 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południowym wschodzie rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, w południowo-wschodniej połowie kraju również burze, miejscami z gradem. Temperatura maksymalna od około 21 st. C, 23 st. C na północy i zachodzie, w centrum około 25 st. C, do 32 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, zmienny, na wschodzie z przewagą kierunków wschodnich. W rejonach burz porywy wiatru do 80 km/h. Wysoko w górach wiatr w porywach do około 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

W Warszawie w sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu oraz burze, możliwy grad. Prognozowana suma opadów do 25 mm. Temperatura maksymalna 28 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu oraz burze. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura minimalna 18 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zmieniających się. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna 24 st. C. Wiatr na ogół słaby, z kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.