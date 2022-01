Prognoza pogody na 26 i 27 stycznia

Jak informuje IMGW, Europa północna i częściowo środkowa znajduje się w zasięgu oddziaływania niżu znad Morza Norweskiego oraz związanego z nim układu frontów atmosferycznych. Nad Wyspami Brytyjskimi zaznacza się wpływ zatoki związanej z niżem znad Wysp Owczych. Pozostała część kontynentu pozostaje pod wpływem klina wyżu znad Atlantyku. Polska jest w strefie ciepłego frontu atmosferycznego, z zachodu napływać będzie powietrze polarne morskie ciepłe.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie spadać.

W środę zachmurzenie przeważnie duże. Początkowo lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, miejscami, głównie na krańcach wschodnich i w górach, śniegu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej w Karpatach o około 10 cm. Temperatura maksymalna -1 st.C na obszarach podgórskich Karpat i 0 st.C na wschodzie, około 2 st.C w centrum, do 5 st.C na zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h. W górach wiatr powodować może lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże. Na wschodzie kraju opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na zachodzie głównie deszczu, a początkowo gdzieniegdzie także deszczu ze śniegiem i w Sudetach śniegu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 7 cm w Karpatach. Temperatura minimalna od -1 st.C, 0 st.C na wschodzie do 3 st.C na zachodzie. Na obszarach podgórskich od -4 st.C do -1 st.C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Na wybrzeżu i w Karpatach porywy wiatru do 65 km/h, a w Sudetach do 90 km/h. W górach lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

W czwartek zachmurzenie duże, na południowym wschodzie większe przejaśnienia. Na wschodzie i południu opady deszczu ze śniegiem i śniegu, na pozostałym obszarze przeważnie deszczu, tylko w Sudetach śniegu. Temperatura maksymalna od 1 st.C na wschodzie, około 4 st.C w centrum, do 6 st.C, 7 st.C na zachodzie. Na obszarach podgórskich Karpat -1 st.C, 0 st.C. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu silny, do 45 km/h, porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Porywy wiatru do 70 km/h, nad morzem i w Karpatach do 80 km/h, a w Sudetach nawet do 100 km/h. W górach lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże. Opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Temperatura maksymalna 2 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna 1 st.C. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni.

W czwartek w stolicy zachmurzenie duże. Opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura maksymalna 3 st.C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni. Porywy wiatru do 60 km/h.