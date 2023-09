Prognoza pogody na 26 i 27 września

Jak informuje IMiGW, Europa centralna i wschodnia jest pod wpływem wyżu z centrum nad zachodnią Rosją, natomiast północno-zachodnia i południowa Europa znajduje się w zasięgu niżów i związanych z nimi frontów atmosferycznych. Polska jest na skraju wyżu z centrum nad zachodnią Rosją. Z południa nadal napływa ciepłe powietrze polarne morskie. Niewielki spadek ciśnienia.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie nieznacznie się wahać.

We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. W górach zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Rano gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 m, a w kotlinach górskich miejscami do 100 m. Temperatura maksymalna od 23 st.C do 27 st.C, na Pomorzu i w rejonach podgórskich chłodniej - od 20 st.C do 24 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w Sudetach wiatr okresami silny, w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe, tylko na północy kraju przejściowo wzrastające do umiarkowanego i dużego. W drugiej połowie nocy miejscami utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna przeważnie od 11 st.C do 15 st.C, w rejonach podgórskich od 9 st.C do 11 st.C, a nad morzem lokalnie 16 st.C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i południowy. Wysoko w Sudetach wiatr okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, południowy.

W środę zachmurzenie małe, miejscami na północy umiarkowane, rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 24 st.C do 28 st.C, miejscami na wybrzeżu i w rejonach podgórskich chłodniej - od 22 st.C do 24 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 27 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W nocy pogodnie. Temperatura minimalna 15 st.C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

W środę w stolicy słonecznie. Temperatura maksymalna 28 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.

