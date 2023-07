Prognoza pogody na 26 lipca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa południowo-zachodnia będzie w zasięgu klina wyżu znad Atlantyku. Resztę kontynentu będą obejmowały niże.

Polska będzie w zasięgu niżów z ośrodkami nad południową Norwegią i Bałkanami, tylko nad krańce południowo-zachodnie sięgnie klin wyżu znad Atlantyku. Z zachodu na wschód przemieszczać się będzie strefa frontu okluzji (powstałego z połączenia frontu chłodnego z frontem ciepłym). Z zachodu napływać zacznie chłodniejsze powietrze polarne morskie, jedynie południowy wschód kraju pozostanie w cieplejszej masie powietrza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 993 hPa i będzie rosło.

W środę na południu zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże. Miejscami opady deszczu, na południowym wschodzie opady o natężeniu silnym. Na południowym wschodzie miejscami burze.

Prognozowana suma opadów od 25 mm do 35 mm na południowym wschodzie, w Karpatach lokalnie do 45 mm. Wieczorem w Tatrach powyżej 2000 m n.p.m. możliwe opady deszczu ze śniegiem, a powyżej 2200 m n.p.m. opady śniegu i tam możliwy krótkotrwały przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm.

Temperatura maksymalna od 18 do 21 st. C, na północnym wschodzie i wschodnim pograniczu od 21 do 24 st. C, w dolinach górskich od 14 do 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północny i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 65 km/h, w Sudetach do 70 km/h.