Prognoza pogody na 27 i 28 czerwca

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wysypy Brytyjskie, częściowo Europa Centralna i południowa znajdować się będą pod wpływem niżów z układami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą wyże. Polska zachodnia będzie pod wpływem płytkiego niżu z ośrodkiem nad Niemcami, a pozostała część kraju pozostanie w obszarze podwyższonego ciśnienia. Nad zachodnią Polskę napływać będzie nieco bardziej wilgotne i wciąż upalne powietrze pochodzenia zwrotnikowego, a nad wschodnią część kraju suche i gorące powietrze polarne kontynentalne.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie się wahać.

W poniedziałek w Polsce zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Po południu na zachodzie i lokalnie na południu oraz południowym wschodzie zachmurzenie wzrośnie do dużego, aż do wystąpienia przelotnego deszczu, możliwe burze oraz grad. Wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 28 st. C na południowym wschodzie do 31 st. C w centrum i 34 st. C na zachodzie, chłodniej lokalnie nad morzem i w obszarach podgórskich Karpat, od 26°C do 28°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem przejściowo dość silny, południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy w kraju zachmurzenie ma być małe i umiarkowane. Początkowo w Karpatach możliwe zanikające przelotne opady deszczu. Na zachodzie kraju stopniowy wzrost zachmurzenie do dużego, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 15 mm. Temperatura minimalna od 14 st. C do 20 st. C, lokalnie na wschodzie kraju i w rejonach podgórskich Karpat od 10 st. C do 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, na zachodzie skręcający na zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

We wtorek w Polsce zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, w pasie centralnym burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów podczas burze do 30 mm. Bez opadów tylko na północnym wschodzie kraju. Temperatura maksymalna od 23 st. C na Pomorzu do 28 st. C, 30 st. C w centrum kraju i 32 st. C na Mazowszu i Mazurach, chłodniej nad morzem od 20 st. C do 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie zmienny, na zachodzie i w centrum północno-zachodni i zachodni, w czasie burz wiatr w porywach do 75 km/h.

W poniedziałek w Warszawie będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 31 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W nocy w stolicy bezchmurnie. Temperatura minimalna 20 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

We wtorek w Warszawie dzień początkowo bezchmurnie, później zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Wieczorem bardzo niewielka możliwość burzy, zwłaszcza na zachodzie rejonu Warszawy. Temperatura maksymalna 32 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.