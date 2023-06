Prognoza pogody na 27 i 28 czerwca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominują niże z układami frontów atmosferycznych, tylko częściowo zachodnia i środkowa Europa znajduje się w zasięgu klina wyżu znad Atlantyku. Słaby wyż zaznacza się również na krańcach północno-wschodnich kontynentu.

Nad Polską zaczyna rozbudowywać się klin wspomnianego wyżu, tylko na wschodzie zaznacza się wpływ chłodnego frontu atmosferycznego. Za frontem napływa chłodniejsze i wilgotniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa i powoli będzie rosnąć.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie słaby grad. Prognozowana suma opadów do 15 mm, na północnym wschodzie kraju lokalnie około 30 mm. Temperatura maksymalna od 19 st. C na wybrzeżu do 25 st. C na Podlasiu, w kotlinach górskich od 17 do 20 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy do 65 km/h, na północnym wschodzie punktowo do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i po północy rozpogodzeniami, zwłaszcza w centrum i na południu kraju. Początkowo przelotne opady deszczu, a w północnej części kraju miejscami burze i tam prognozowane sumy opadów do 15 mm. Temperatura minimalna od 10 do 14 st. C, w rejonach podgórskich około 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami, zwłaszcza w centrum, burze. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 17 do 20 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie początkowo duże, później większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu i burze z gradem. Prognozowana suma opadów w trakcie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna około 22 st. C. Wiatr umiarkowany i porywisty, północno-zachodni i zachodni. W trakcie burz możliwe porywy do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, w pierwszej połowie nocy, okresami wzrastające do dużego i wtedy możliwe zanikające przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna około 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.

W środę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 20 st. C. Wiatr umiarkowany i porywisty, na ogół zachodni.