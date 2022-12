Prognoza pogody na 27 i 28 grudnia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa południowo-zachodnia oraz częściowo zachodnia i środkowa będzie pod wpływem wyżów z rejonu Alp i Atlantyku. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtować będą niże z układami frontów atmosferycznych. Polska będzie pod wpływem rozległego niżu z ośrodkami w rejonie Morza Norweskiego i Skandynawii, w strefie przemieszczających się z zachodu na wschód frontów atmosferycznych. W ciągu dnia południe kraju dostanie się w zasięg wyżu z centrum w rejonie Alp. Z zachodu napływać będzie chłodniejsza masa powietrza polarnego morskiego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie rosło.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W kraju miejscami przelotne opady deszczu, na północy i w rejonach podgórskich opady także deszczu ze śniegiem i śniegu, a w górach śniegu i tam prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Na wybrzeżu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 2 st.C do 6 st.C, na Podkarpaciu do 7 st.C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, nad morzem także silny i bardzo silny, od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 100 km/h, w Tatrach do 75 km/h, powodować będą zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południowym zachodzie z rozpogodzeniami. Na północy, wschodzie oraz na krańcach południowych Polski przelotne opady deszczu ze śniegiem, miejscami śniegu. Temperatura minimalna od -3 st.C na południu, około 0 st.C w centrum do 2 st.C miejscami na wybrzeżu; najchłodniej na Podhalu, około -6 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na wybrzeżu także dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 90 km/h, w Karpatach do 70 km/h, możliwe zamiecie śnieżne.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie słabe opady deszczu, na północy także deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 2 st.C na Suwalszczyźnie do 7 st.C na Dolnym Śląsku. Na obszarach podgórskich Karpat około 1 st.C. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny i w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 120 km/h, w Karpatach do 80 km/h, możliwe zamiecie śnieżne.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 4 st.C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna 0 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 3 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. Porywy wiatru do 60 km/h.