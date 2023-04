Prognoza pogody na 27 i 28 kwietnia

Jak informuje IMGW, nad Europą dominują niże z układami frontów atmosferycznych, jedynie środkowa oraz częściowo zachodnia Europa jest pod wpływem słabych wyżów. Polska jest pod wpływem wyżu z centrum nad Środkową Europą. Z północnego zachodu i zachodu napływa chłodna i stosunkowo sucha masa powietrza pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie rosło.

W czwartek w kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, lokalnie krupy śnieżnej, zwłaszcza na północy. W szczytowych partiach gór (powyżej 1100 m n.p.m) możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 8 st. C do 12 st. C; w kotlinach górskich około 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C w Małopolsce, nad morzem około 4 st. C. Przygruntowe przymrozki do -6 st. C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W piątek na południowym zachodzie stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego i miejscami opady deszczu, a w północno-wschodniej części kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na Suwalszczyźnie możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8 st. C na wybrzeżu do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i możliwe opady deszczu. Temperatura maksymalna 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie początkowo umiarkowane, później małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna 1 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

W piątek w stolicy zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna około 14 st. C. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni, wieczorem południowy.