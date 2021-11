Prognoza pogody na 27 i 28 listopada

Jak informuje IMGW cały obszar kontynentu znajduje się w zasięgu rozległego układu niżowego z ośrodkiem głównym w rejonie Morza Północnego i Holandii oraz wtórnymi znad Białorusi i Zatoki Genueńskiej. Z niżami tymi wiążą się układy frontów atmosferycznych. Polska jest w zasięgu płytkiego, wtórnego niżu znad Białorusi. Na zachodzie i północy pozostanie przetransformowane powietrze arktyczne morskie, na południowy wschód napłynie powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 982 hPa i będzie powoli rosło.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu; bez opadów na krańcach zachodnich. W godzinach porannych, na północnym wschodzie, opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, ograniczające widzialność do 500 metrów i dające przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura maksymalna od 0 st.C do 5 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie porywisty, z kierunków zmieniających się. W Karpatach porywy wiatru do 80 km/h. Uwaga: drogi i chodniki śliskie!

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy i południu okresami opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od -3 st.C do 2 st.C, lokalnie w rejonach podgórskich Sudetów spadek temperatury do -4 st.C. Wiatr słaby, zmienny. W Karpatach wiatr silniejszy, w porywach do 80 km/h i powodujący zawieje śnieżne. Uwaga: drogi i chodniki śliskie!

W niedzielę zachmurzenie całkowite i duże; większe przejaśnienia na wschodzie. We wschodniej połowie kraju głównie opady deszczu, na pozostałym obszarze deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Okresami na zachodzie opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i tu prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm. Temperatura maksymalna od 1 st.C do 5 st.C; cieplej na południowym wschodzie od 6 st.C do 7 st.C i chłodniej w rejonach podgórskich Sudetów od -2 st.C do 0 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W Karpatach porywy wiatru do 90 km/h powodujące zawieje śnieżne. Uwaga: drogi i chodniki śliskie!

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże. Miejscami opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura maksymalna 1 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.

W nocy zachmurzenie duże. Słabe opady deszczu. Temperatura minimalna około -1 st.C. Spadek temperatury spowoduje miejscami oblodzenie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Wiatr słaby, wschodni.

W niedzielę zachmurzenie duże. Miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna 4 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.