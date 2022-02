Prognoza pogody na 27 i 28 lutego

Jak informuje IMGW, Europa środkowa, wschodnia i częściowo północna są w zasięgu wyżu z centrum nad Bałtykiem. Pozostałe obszary kontynentu znajdują się pod wpływem ośrodków niżowych z frontami atmosferycznymi. Polska jest w zasięgu wspomnianego wyżu. Z północnego wschodu napływa chłodne powietrze pochodzenia polarnego morskiego.

Jak informuje IMGW, Europa środkowa, wschodnia i częściowo północna są w zasięgu wyżu z centrum nad Bałtykiem. Pozostałe obszary kontynentu znajdują się pod wpływem ośrodków niżowych z frontami atmosferycznymi. Polska jest w zasięgu wspomnianego wyżu. Z północnego wschodu napływa chłodne powietrze pochodzenia polarnego morskiego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1022 hPa i będzie się wahać.

W niedzielę w północnej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 2 st. na północnym wschodzie do 6 st. na południowym zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat od 0 do 3 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni, na zachodzie także słaby, zmienny. W Tatrach porywy wiatru do 55 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy na południu i południowym wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami słabe opady śniegu. W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Lokalnie na zachodzie kraju możliwe marznące mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -7 st. na północnym wschodzie do -4 st. w centrum i około 0 st. nad morzem, w dolinach górskich od -9 do -6 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na południu kraju duże ze słabymi opadami śniegu. W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura maksymalna od 1 st. na wschodzie do 5 st. na zachodzie, na obszarach podgórskich Karpat od -3 do 0 st. Wiatr na ogół słaby, zmienny, na południu kraju umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. W Tatrach porywy wiatru do 55 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 3 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W nocy pogodnie. Temperatura minimalna -4 st. Wiatr słaby, północno-wschodni i wschodni.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 3 st. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.