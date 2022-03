Prognoza pogody na 27 i 28 marca

Jak informuje IMGiW Skandynawia oraz Europa wschodnia znajdują się pod wpływem niżów z ośrodkami nad północnym Atlantykiem oraz zachodnią Rosją. Na pozostałym obszarze dominuje wyż z centrum nad Wielką Brytanią. Polska jest w zasięgu wspomnianego wyżu znad Wysp Brytyjskich. Na północnym zachodzie zaznacza się zatoka niżowa znad Morza Norweskiego wraz z frontem ciepłym. Do kraju napływa polarna morska masa powietrza, na wschodzie chłodniejsza.

Ciśnienie w Warszawie w niedzielę w południe wyniesie 1019 hPa i będzie spadać.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy i północnym wschodzie okresami duże. Temperatura maksymalna od 5 stopni C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 10 stopni C w centrum i nad morzem, do 15 stopni C na południowym zachodzie. Wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany, jedynie na wybrzeżu porywisty, we wschodniej połowie kraju z kierunków zachodnich, a w zachodniej z kierunków południowych skręcający na zachodni i okresami zmienny. W Karpatach porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy w południowej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a w północnej duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna od -1 stopnia C na południowym wschodzie, około 2 stopni C w centrum, do 5 stopni C nad morzem; w rejonach podgórskich Karpat lokalnie -3 stopnie C. Wiatr słaby, w drugiej połowie nocy w północno-wschodniej połowie kraju wzmagający się do umiarkowanego i okresami porywistego, nad morzem do dość silnego i w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

W poniedziałek w dzień zachmurzenie małe, tylko na północy okresami umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 14 stopni C do 19 stopni C, tylko na północy od 9 stopni C do 13 stopni C; w rejonach podgórskich Karpat lokalnie 11 stopni C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na północy także dość silny, w porywach do 60 km/h, a nad morzem do 70 km/h, zachodni.

W Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna około 8 stopni C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni po południu skręcający na zachodni i południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Temperatura minimalna3 stopnie C. Wiatr początkowo słaby, w drugiej połowie nocy umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W poniedziałek pogodnie. Temperatura maksymalna 15 stopni C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami porywisty, zachodni.