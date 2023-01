Prognoza pogody na 27 i 28 stycznia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominował będzie rozległy układ wysokiego ciśnienia, jedynie krańce północne oraz południe kontynentu znajdą się w zasięgu niżów oraz związanych z nimi frontów atmosferycznych. Polska będzie w obszarze podwyższonego ciśnienia. W północnej i centralnej części kraju zaznaczy się wpływ mało aktywnego, chłodnego frontu atmosferycznego. Pozostaniemy w starej masie powietrza polarnego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1021 hPa i będzie nieznacznie rosnąć.

W piątek zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami na Pomorzu. Miejscami wystąpią opady śniegu, na północnym zachodzie także deszczu ze śniegiem, a na wybrzeżu możliwy deszcz. Rano miejscami utrzymywać się będą silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 200 m, a na północy możliwe są jeszcze opady marznącej mżawki, powodujące gołoledź. W Sudetach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura maksymalna od minus 1 do 2 st.C., na wybrzeżu ok. 3 st.C., w rejonach podgórskich ok. minus 3 st.C. Wiatr słaby, na północy także umiarkowany, nad morzem porywisty, północno-wschodni.

W nocy zachmurzenie duże, na północy z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią opady śniegu; w Sudetach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Lokalnie utworzą się silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od minus 5 do minus 1 st.C., na wybrzeżu ok. 0 st.C., w rejonach podgórskich ok. minus 7 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny.

W sobotę zachmurzenie duże, na północy z większymi przejaśnieniami. Za wyjątkiem północno-zachodniej części kraju wystąpią słabe opady śniegu; w Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej do ok. 5 cm. Temperatura maksymalna od minus 1 do 2 st.C., na wybrzeżu ok. 4 st.C.; chłodniej na Suwalszczyźnie i w kotlinach sudeckich - ok. minus 3 st.C. oraz na Podhalu - ok. minus 5 st.C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, północny i północno-wschodni, na północy kraju stopniowo skręcający na zachodni.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże. Możliwe słabe opady śniegu, rano niewielkie prawdopodobieństwo opadów słabej marznącej mżawki. Temperatura maksymalna ok. 1 st.C. Wiatr słaby, północno-wschodni.

W nocy zachmurzenie duże. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna ok. minus 2 st.C. Wiatr słaby, północno-wschodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie duże. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna ok. 0 st.C. Wiatr słaby, północno-wschodni i północny.