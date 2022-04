Prognoza pogody na 27 kwietnia

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, prawie całą Europę obejmie rozległy wyż z centrum nad Morzem Norweskim, jedynie wschodnie krańce kontynentu, Bałkany i częściowo Półwysep Iberyjski będą w zasięgu niżów. Polska będzie na skraju wspomnianego wyżu, z północy na południe będzie wędrował chłodny front atmosferyczny. Pozostaniemy w chłodnym powietrzu polarnym morskim, na północy kraju bardziej suchym, z domieszką powietrza pochodzenia arktycznego.

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, prawie całą Europę obejmie rozległy wyż z centrum nad Morzem Norweskim, jedynie wschodnie krańce kontynentu, Bałkany i częściowo Półwysep Iberyjski będą w zasięgu niżów. Polska będzie na skraju wspomnianego wyżu, z północy na południe będzie wędrował chłodny front atmosferyczny. Pozostaniemy w chłodnym powietrzu polarnym morskim, na północy kraju bardziej suchym, z domieszką powietrza pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie wzrastać.

W środę w ciągu dnia w Polsce zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami, głównie na południu, przelotne opady deszczu, w obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 8-9 st. C na północnym wschodzie i Wybrzeżu do 15 stopni w centrum i 17 stopni Celsjusza na południowym zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat około 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, północno-wschodni.