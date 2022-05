Prognoza pogody na 27 maja

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Środkowa, Północna i Wschodnia będzie w zasięgu rozległego układu niżowego z głównym ośrodkiem na pograniczu Finlandii i Rosji. Resztę kontynentu będzie obejmuje klin wyżu z centrum położonym na południowy zachód od Wysp Brytyjskich. Polska będzie pod wpływem wspomnianego niżu.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Środkowa, Północna i Wschodnia będzie w zasięgu rozległego układu niżowego z głównym ośrodkiem na pograniczu Finlandii i Rosji. Resztę kontynentu będzie obejmuje klin wyżu z centrum położonym na południowy zachód od Wysp Brytyjskich. Polska będzie pod wpływem wspomnianego niżu.

Z zachodu na wschód przemieści się układ frontów atmosferycznych. Nad dzielnice południowe napłynie przejściowo cieplejsze powietrze, za frontem chłodnym zacznie napływać chłodne powietrze polarne morskie. Pod koniec dnia nad północne krańce Polski dotrze powietrze pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hPa i nie będzie się istotnie zmieniać.

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana suma opadów do 10-15 mm. Temperatura maksymalna od około 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i nad morzem, do 16 stopni w centrum i 23 stopni na południowym wschodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany i dość silny, nad morzem okresami silny, zachodni. Prognozowane porywy wiatru do 90 km/h nad morzem i w Karpatach, do 80 km/h w województwach północnych i wschodnich oraz do 60 km/h w pozostałej części kraju.