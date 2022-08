Prognoza pogody na 27 sierpnia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Południowa i Centralna będzie w obszarze obniżonego ciśnienia. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą wyże. Polska pozostanie w słabogradientowym obszarze obniżonego ciśnienia, w upalnym powietrzu pochodzenia zwrotnikowego. Wzdłuż zachodniej granicy kraju będzie przebiegała strefa zbieżności.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Południowa i Centralna będzie w obszarze obniżonego ciśnienia. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą wyże. Polska pozostanie w słabogradientowym obszarze obniżonego ciśnienia, w upalnym powietrzu pochodzenia zwrotnikowego. Wzdłuż zachodniej granicy kraju będzie przebiegała strefa zbieżności.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa i będzie się wahać.

Zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie okresami duże. Na zachodzie i południowym zachodzie, a po południu lokalnie w Tatrach, przelotne opady deszczu i możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm, w Sudetach miejscami do 30 mm. Temperatura maksymalna od 25, 27 st. C, na zachodzie do 33 st. C na wschodzie. Nad morzem i w górach około 24 st. C. Wiatr na ogół słaby, przeważnie południowo-wschodni, po południu na krańcach zachodnich skręcający na południowy i południowo-zachodni a na wybrzeżu zachodnim na północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.