Prognoza pogody na 27 stycznia

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w czwartek Europa południowa i krańce zachodnie pozostaną pod wpływem klina wyżu znad Atlantyku. Pozostała część kontynentu (w tym Polska) będzie w zasięgu niżu znad Skandynawii oraz związanego z nim układu frontów atmosferycznych. Do Polski przejściowo napłynie ciepłe powietrze, a za frontem chłodnym, chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa i będzie spadać.

W czwartek w Polsce zachmurzenie duże. Na południu okresami większe przejaśnienia. Na zachodzie głównie opady deszczu, poza tym deszczu i deszczu ze śniegiem, na wschodzie początkowo śniegu. Na Pogórzu Karpackim i w górach opady śnieg. Temperatura maksymalna od 1 st. C na wschodzie do 4 stopni w centrum i 7 st. na północnym zachodzie. Na obszarach podgórskich Karpat od -1 st. C do 0 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami silny, na wybrzeżu w porywach do 85 km/h, w głębi kraju do 65 km/h. W Sudetach porywy do 95 km/h, w Karpatach do 80 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.