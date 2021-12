Prognoza pogody na 28 grudnia

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wschodnia część Polski pozostanie na skraju wyżu znad Rosji, pozostały obszar znajdzie się w zasięgu niżu znad Wysp Brytyjskich. Na południu i zachodzie kraju zaznaczy swój wpływ pofalowany front atmosferyczny, związany z płytkim niżem znad Morza Czarnego. Na wschodzie będzie jeszcze przetransformowane powietrze pochodzenia arktycznego, ale na zachód zacznie napływać powietrze polarne morskie.

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wschodnia część Polski pozostanie na skraju wyżu znad Rosji, pozostały obszar znajdzie się w zasięgu niżu znad Wysp Brytyjskich. Na południu i zachodzie kraju zaznaczy swój wpływ pofalowany front atmosferyczny, związany z płytkim niżem znad Morza Czarnego. Na wschodzie będzie jeszcze przetransformowane powietrze pochodzenia arktycznego, ale na zachód zacznie napływać powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.

We wtorek w Polsce zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, gdzieniegdzie na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat także małe. Miejscami słabe opady śniegu, na zachodzie przechodzące w opady deszczu, także deszczu marznącego i powodującego gołoledź. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od -6 st. C do -1 st. C; cieplej na południowym zachodzie i w rejonach podgórskich Karpat od 0 st. C do 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i w górach dość silny, miejscami porywisty, południowy i południowo-wschodni. W rejonie Zatoki Gdańskiej porywy wiatru do 65 km/h, w Sudetach do 60 km/h. Lokalnie na północnym wschodzie wiatr powodował będzie zamiecie śnieżne.