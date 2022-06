Prognoza pogody na 28 i 29 czerwca

Jak informuje IMGW Europa zachodnia, Skandynawia oraz częściowo wschodnia jest pod wpływem rozległych niżów z frontami atmosferycznymi. Pozostałe rejony kontynentu znajdują się w zasięgu wyżów z centrami nad Danią i Półwyspem Kolskim. Polska jest w obszarze obniżonego ciśnienia, a na zachodzie nadal zalegać będzie front atmosferyczny. Za frontem od zachodu zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie. Wschodnia połowa kraju pozostanie w gorącym zwrotnikowym powietrzu.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie się wahać.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na południowym wschodzie małe. Przelotne opady deszczu, w pasie centralnym i miejscami na wschodzie burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów podczas burze do 30 mm. Bez opadów tylko na wschodzie kraju. Temperatura maksymalna od 24 st.C na zachodzie do 30 st.C w centrum i 32 st.C na wschodzie; chłodniej nad morzem około 20 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, na wschodzie południowo-wschodni, na zachodzie i w centrum zachodni i północno-zachodni; w czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. W pasie od Podlasia po Dolny Śląsk przelotne opady deszczu i burze, na południu i południowym wschodzie kraju stopniowo zanikające. Na południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 13 st.C na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich Karpat do 16 st.C w centrum i 20 st.C na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych, na południowych wschodzie słaby zmienny. W czasie burz porywy do 65 km/h.

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Na zachodzie, w centrum i lokalnie na północnym i południowym wschodzie przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 24 st.C na północnym zachodzie do 28 st.C na północny i w obszarach podgórskich i do 34 st.C na wschodzie i południu; nad morzem od 21 st.C do 23 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu wzrastające do duże i możliwe przelotne opady deszczu i burze z gradem. Prognozowana suma opadów przy burzach około 40 mm. Temperatura maksymalna 32 st.C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. W czasie burz w porywach do 65-70 km/h. W nocy zachmurzenie umiarkowane i małe. zanikające burze i przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów około 15mm. Temperatura minimalna 20 st.C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy do 60 km/h. W środę w stolicy zachmurzenie przeważnie małe. Temperatura maksymalna 33 st.C. Wiatr słaby, północno-wschodni.