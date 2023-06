Prognoza pogody na 28 i 29 czerwca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominują niże z frontami atmosferycznymi, tylko zachodnia Europa jest pod wpływem klina wyżu znad Atlantyku. Polska jest w zasięgu niżu znad Białorusi, w chłodnym powietrzu polarnym morskim. Po południu nad województwa północne nasunie się front ciepły i z północnego zachodu zacznie napływać nieco cieplejsze powietrze.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hPa i zacznie rosnąć.

W środę w kraju będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami, zwłaszcza na północy, wschodzie i południu kraju, burze. Mogą im towarzyszyć opady deszczu sięgające 10 mm -15 mm. Temperatura maksymalna od 17 st.C do 22 st.C, w rejonach podgórskich Karpat od 15 st.C do 18 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy do 65 km/h. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, w Karpatach do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, po północy liczne rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju. Temperatura minimalna od 9 st.C do 13 st.C, nad morzem od 13 st.C do 16 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. W górach porywy do 70 km/h.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy i wschodzie przelotne opady deszczu, na wschodzie możliwe słabe burze z opadami deszczu do 15 mm. Temperatura maksymalna od 23 st.C na południowym wschodzie do 26 st.C na zachodzie, w rejonach podgórskich od 18 st.C do 22 st.C, nad morzem około 20 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy do 65 km/h.

W środę w Warszawie będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 21 st.C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 13 st.C. Wiatr przeważnie słaby, północno-zachodni. W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 25 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.