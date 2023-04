Prognoza pogody na 28 i 29 kwietnia

Jak informuje IMGW, od południowej Skandynawii przez Europę Środkowo-Wschodnią po Bałkany i Basen Morza Śródziemnego rozciąga się obszar podwyższonego ciśnienia, także krańce północno- schodnie są pod wpływem klina wyżowego. Pozostałe części kontynentu są w zasięgu płytkich niżów. Wschodnia połowa Polski jest w zasięgu wyżu z centrum nad Ukrainą, nad zachodnią część kraju nasuwa się zatoka niżu z ośrodkiem nad Holandią. Przeważający obszar kraju pozostaje w powietrzu pochodzenia arktycznego, jedynie nad południowy zachód kraju zaczyna napływać cieplejsze powietrze polarne morskie.

Jak informuje IMGW, od południowej Skandynawii przez Europę Środkowo-Wschodnią po Bałkany i Basen Morza Śródziemnego rozciąga się obszar podwyższonego ciśnienia, także krańce północno- schodnie są pod wpływem klina wyżowego. Pozostałe części kontynentu są w zasięgu płytkich niżów. Wschodnia połowa Polski jest w zasięgu wyżu z centrum nad Ukrainą, nad zachodnią część kraju nasuwa się zatoka niżu z ośrodkiem nad Holandią. Przeważający obszar kraju pozostaje w powietrzu pochodzenia arktycznego, jedynie nad południowy zachód kraju zaczyna napływać cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie wolno spadać.

W piątek w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie i południowym zachodzie stopniowo wzrastające do dużego i tam pod koniec dnia opady deszczu. Przejściowy wzrost zachmurzenia i słabe opady deszczu możliwe też na północnym wschodzie kraju. Temperatura maksymalna od 9 st. C na północnym wschodzie i miejscami na wybrzeżu, około 14 st. C w centrum, do 16 st. C, 17 st. C na południowym zachodzie. Wiatr przeważnie słaby, zmienny z przewagą południowego.

W nocy na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i postępujące od południowego zachodu w głąb kraju opady deszczu. W szczytowych partiach Tatr opady śniegu. Temperatura minimalna -2 st. C na północnym wschodzie, około 6 st. C w centrum, do 9 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie w południowej części kraju także burze, możliwy grad. Prognozowana suma opadów do 15 mm na południu i południowym zachodzie. Na szczytach Tatr opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Temperatura maksymalna od 13 st. C do 16 st. C, chłodniej jedynie miejscami wybrzeżu i na obszarach podgórskich Karpat, około 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W czasie burz wiatr porywisty.

W piątek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna około 13 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna 5 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowo-wschodnich.

W sobotę w stolicy zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.