Prognoza pogody na 28 i 29 lipca

IMGW informuje, że nad Europą dominował będzie rozległy wyż z głównymi centrami nad Morzem Północnym oraz nad Skandynawią. Północny wschód kontynentu znajdzie się w zasięgu zatoki niżowej z frontami atmosferycznymi, a południe Europy będzie w rozległym obszarze nieznacznie obniżonego ciśnienia. Polska będzie w zasięgu klina wyżu znad Morza Północnego, jedynie przejściowo na północy kraju zaznaczy się obecność zatoki niżowej. Z zachodu napływać będzie dość ciepłe powietrze polarne morskie.

IMGW informuje, że nad Europą dominował będzie rozległy wyż z głównymi centrami nad Morzem Północnym oraz nad Skandynawią. Północny wschód kontynentu znajdzie się w zasięgu zatoki niżowej z frontami atmosferycznymi, a południe Europy będzie w rozległym obszarze nieznacznie obniżonego ciśnienia. Polska będzie w zasięgu klina wyżu znad Morza Północnego, jedynie przejściowo na północy kraju zaznaczy się obecność zatoki niżowej. Z zachodu napływać będzie dość ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie nieznacznie się wahać.

W czwartek na terenie całego kraju zachmurzenie na ogół umiarkowane, na północy kraju i na Podhalu okresami duże i tam miejscami możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie na północy również burze. Temperatura maksymalna od 19 st. C, 20 st. C na krańcach północnych, około 25 st. C w centrum, do 27 st. C na zachodzie i południu. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, okresami porywisty, na ogół z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. W nocy na ogół pogodnie, jedynie na krańcach północno-wschodnich i południowych zachmurzenie okresami duże i tam przelotne opady deszczu. Lokalnie krótkotrwałe mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 8 st. C na północnym wschodzie, około 12 st. C w centrum, do 15 st. C na południu i 16 st. C nad morzem. Wiatr słaby, na ogół z kierunków północnych, jedynie na południu, wschodni. W piątek zachmurzenie umiarkowane, w południowej połowie kraju wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu, a na krańcach południowych również burz. W czasie burz opady deszczu do 15 mm. Temperatura maksymalna od 20 st. C, 22 st. C na krańcach północnych i w obszarach podgórskich, około 27 st. C w centrum, do 30 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 25 st. C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 12 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni skręcający na północno-wschodni. W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.