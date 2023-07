Prognoza pogody na 28 i 29 lipca

Jak informuje IMGW, Europa północna i wschodnia pozostają w zasięgu rozległego niżu z układem frontów atmosferycznych i głównym ośrodkiem na zachód od Wysp Brytyjskich. Na południu kontynentu panuje słabogradientowy obszar podwyższonego ciśnienia. Polska jest pod wpływem wtórnego niżu z ośrodkiem nad północną Polską, w strefie oddziaływania pofalowanego frontu atmosferycznego. Z zachodu napływa powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 993 hPa i rośnie.

W piątek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. Możliwy grad. Suma opadów w czasie burz na zachodzie i w centrum kraju do około 20 mm. Temperatura maksymalna od 19 st. C nad morzem, około 22 st. C w centrum, do 24 st. C na południowym zachodzie; w obszarach podgórskich Karpat od 16 st. C do 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Zanikające opady deszczu i burze. Gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 10 st. C w rejonach podgórskich do 16 st. C na wschodzie. Wiatr na ogół słaby, z kierunków zachodnich.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu, w zachodniej połowie kraju oraz w Karpatach burze, także z gradem. W czasie burz opady do około 20 mm. Temperatura maksymalna od 22 st. C nad morzem i w dolinach karpackich do 27 st. C w centrum i na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie do 80 km/h. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

W piątek w Warszawie zachmurzenie przeważnie duże, pod wieczór większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, możliwa burza. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. W czasie burz porywy do 60 km/h. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 15 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady deszczu i słabe burze. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr porywisty.