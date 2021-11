Prognoza pogody na 28 i 29 listopada

Jak informuje IMGW, Północna Skandynawia, zachód i południe Półwyspu Iberyjskiego oraz południowo-wschodnia Rosja są pod wpływem wyżów. Pozostałe obszary kontynentu znajdują się pod wpływem rozległego niżu z ośrodkami nad północnymi Włochami, Słowacją, w rejonie cieśnin duńskich i z nad północno-zachodniej Rosji. Polska jest w zasięgu rozległego niżu z układem frontów atmosferycznych, którego główny ośrodek znajdzie się nad południowo-wschodnią częścią kraju. Na północy kraju zaznaczy się wpływ frontu związanego z ośrodkiem wtórnym. Będziemy w powietrzu polarnym morskim, cieplejszym na południowym wschodzie. Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 986 hPa i będzie spadało.

W niedzielę zachmurzenie duże, większe przejaśnienia jedynie na wschodzie. Okresami opady: na wschodzie głównie deszczu, na pozostałym obszarze także deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami na południowym zachodzie i w centrum kraju opady śniegu o natężeniu umiarkowanym. Od Śląska, przez centrum po Warmię prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10, na krańcach południowo-zachodnich o 15 cm. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie prognozowana wysokość opadów deszczu do 15 mm. Rano na południowym zachodzie możliwy deszcz marznący, powodujący gołoledź. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. W czasie opadów śniegu możliwe ograniczenie widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 1 st. C do 4 st. C, cieplej jedynie w południowo-wschodniej części kraju: do 4 st. C do 7 st. C; chłodniej na Przedgórzu Sudeckim: od -1 st. C do 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W Karpatach porywy wiatru do 70 km/h powodujące zawieje śnieżne. Uwaga: drogi i chodniki śliskie!

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu, na wschodzie kraju także deszczu. Prognozowana wysokość opadów deszczu na wschodzie i miejscami na północy do 15 mm. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm w centrum i na północny kraju; w Karpatach o 14 cm. W czasie opadów śniegu możliwe ograniczenie widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od -2 st. C do 3 st. C, w rejonach podgórskich od -5 st. C do -3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem miejscami dość silny, miejscami porywisty, z kierunków zmieniających się. W górach wiatr w porywach do 60 km/h, powodujący miejscami zawieje śnieżne. Uwaga: drogi i chodniki śliskie!

W poniedziałek zachmurzenie duże. Opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowana wysokość opadów na północny kraju do 10 mm do 15 mm; przyrost pokrywy śnieżnej na północny kraju o 5 cm do 10 cm. Temperatura maksymalna od 1 st. C do 4 st. C, nad morzem do 6 st. C; w rejonach podgórskich od -3 st. C do 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, nad morzem także silny (od 35 km/h do 50 km/h), porywisty, z kierunków zachodnich. Na północy porywy wiatru w porywach do 70 km/h, wysoko w górach do 80 km/h, a nad morzem do 90 km/h. Wiatr będzie powodował zawieje śnieżne, a w górach również zamiecie.

W niedzielę w Warszawie Zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, głównie w drugiej połowie dnia. Temperatura maksymalna około 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie wschodni. W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna około 1 st. C. Wiatr słaby, okresami wzmagający się do umiarkowanego i porywistego, z kierunków zmieniających się. W poniedziałek zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu i śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna około 2 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, miejscami powodujący zawieje śnieżne, zachodni.