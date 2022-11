Prognoza pogody na 28 i 29 listopada

Jak informuje IMGW, Półwysep Iberyjski, Europa Centralna, Północna oraz Wschodnia znajdują się w zasięgu wyżów. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują niże z frontami atmosferycznymi. Polska jest na skraju wyżu znad Rosji, w powietrzu polarnym morskim, nieco chłodniejszym na wschodzie kraju, a cieplejszym na zachodzie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie powoli rosło.

W poniedziałek na południu kraju zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Na północy i wschodzie słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat od -1 do 2 st. C, na południowym zachodzie od 3 do 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i Przedgórzu Sudeckim porywisty, południowo-wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami w Karpatach. Miejscami na Pomorzu Wschodnim, Mazurach i Podlasiu słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od -4 st. C na północnym wschodzie, około -1 st. C w centrum, do 2 st. C na Półwyspie Helskim; chłodniej w rejonach podgórskich od -7 st. C do -4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodnim wybrzeżu porywisty, południowo-wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami na północy słaby śnieg i deszcz ze śniegiem. Rano zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna na wschodzie oraz gdzieniegdzie na Pomorzu od -1 do 2 st. C, na południowym zachodzie od 3 do 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodnim wybrzeżu porywisty, południowo-wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna -1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

We wtorek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.