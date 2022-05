Prognoza pogody na 28 i 29 maja

Jak informuje IMGW Europa północno-zachodnia będzie pod wpływem wyżu z centrum nad północno-wschodnim Atlantykiem. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą niże z ośrodkami nad Skandynawią, Bałkanami oraz Włochami wraz z układami frontów atmosferycznych. Polska będzie w zasięgu niżu znad Skandynawii, z północnego zachodu napływać będzie chłodna, polarna morska, masa powietrza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hPa i będzie rosło.

W sobotę aa chmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Lokalnie burze. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 11 - 12 stopni Celsjusza na północy do 16 - 17 stopni na południu i 18 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu okresami silny, w porywach nad morzem do 80 km/h, w głębi kraju do 70 km/h, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy do 75 km/h km/h. W Sudetach wiatr w porywach do 100 km/h, w Tatrach do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, głównie na północy kraju, na południu szybko zanikające. Temperatura minimalna od 5 do 8 stopni, nad morzem około 10 stopni, w rejonach podgórskich 2 - 3 stopnie, lokalnie w dolinach karpackich przy gruncie -2 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Lokalnie burze, z wyjątkiem regionów południowo-wschodnich. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm, lokalnie na północy kraju do 20 mm. Temperatura maksymalna od 12 - 14 stopni na północy do 18 stopni na południu i 21 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr na ogół słaby, zmienny, z przewagą kierunków zachodnich.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Suma opadów w trakcie burz do 10 mm. Temperatura maksymalna około 14 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, w porywach do 55 km/h, zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 7 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W niedzielę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.