Prognoza pogody na 28 i 29 marca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad zachodnią Europą zalega wyż z centrum nad Alpami, tylko nad Wyspy Brytyjskie nasuwa się niż znad Atlantyku. Europa Wschodnia i Środkowa jest pod wpływem rozległego niżu znad Ukrainy, i związanych z nim frontów atmosferycznych.

Polska wschodnia znajduje się na skraju wspomnianego niżu, a od zachodu rozbudowuje się klin wysokiego ciśnienia. Pozostajemy w masie powietrza pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie rosnąć.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady śniegu, a na krańcach północno-zachodnich również deszczu ze śniegiem. Na wschodzie i południowym wschodzie możliwa krupa śnieżna i burze. Przyrost pokrywy śnieżnej w Karpatach o 5 cm do 10 cm. Temperatura maksymalna od 2 st. C do 6 st. C, chłodniej miejscami na północy i w Sudetach od minus 1 st. C do 1 st. C oraz w rejonach podgórskich Karpat od minus 3 st. C do 1 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, wysoko w Karpatach do 80 km/h, w Sudetach początkowo do 110 km/h, północno-zachodni. Wiatr lokalnie będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie małe, miejscami na wschodzie i północy oraz na Dolnym Śląsku umiarkowane, okresami duże. Na wschodzie oraz w Karpatach i na Pomorzu miejscami przelotne opady śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej w Karpatach miejscami do 5 cm. Temperatura minimalna od minus 6 st. C do minus 2 st. C, w Kotlinach Sudeckich do minus 7 st. C, w rejonach podgórskich Karpat lokalnie do minus 11 st. C. Drogi miejscami śliskie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na północnym wschodzie początkowo w porywach do 55 km/h, wysoko w górach do 75 km/h, północno-zachodni i zachodni, na zachodzie skręcający na południowo-zachodni.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na południowym wschodzie małe. Na północy i zachodzie opady deszczu, a na północnym wschodzie i w Karpatach śniegu. Temperatura maksymalna od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C, 7 st. C na wschodzie i w centrum, do 8 st. C, 10 st. C na zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat od 1 st. C do 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, w Karpatach w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich, w Sudetach także południowy.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Słabe, przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna około 3 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, północno-zachodni.

W nocy w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo duże i wówczas możliwe bardzo słabe, przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna minus 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu od zachodu wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.