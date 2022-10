Prognoza pogody na 28 i 29 października

IMGW informuje, że Wyspy Brytyjskie, Skandynawia oraz krańce zachodnie kontynentu będą w zasięgu niżów z układami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będzie rozległy układ wyżowy. Polska będzie w zasięgu wspomnianego wyżu z centrum nad Bałkanami. Z południowego zachodu napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie.

IMGW informuje, że Wyspy Brytyjskie, Skandynawia oraz krańce zachodnie kontynentu będą w zasięgu niżów z układami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będzie rozległy układ wyżowy. Polska będzie w zasięgu wspomnianego wyżu z centrum nad Bałkanami. Z południowego zachodu napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie spadać.

W piątek zachmurzenie umiarkowane, gdzieniegdzie duże; na północnym wschodzie i Pomorzu słabe opady deszczu. Rano zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, lokalnie do 100 metrów. Temperatura maksymalna od 14 st. C na Suwalszczyźnie, Lubelszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat, około 17 st. C w centrum, do 21 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 55 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże; na wschodzie kraju i na wschodnim wybrzeżu słabe opady deszczu. Na krańcach wschodnich lokalnie krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 7 st. C w rejonach podgórskich Karpat, około 11 st. C w centrum, do 14 st. C na wybrzeżu i zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu okresami dość silny, miejscami porywisty, południowo-zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 55 km/h.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże; na wschodzie słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15 st. C na północy, około 18 st. C w centrum, do 22 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Nad morzem i w Sudetach porywy wiatru do 55 km/h, w Karpatach do 60 km/h.

W Warszawie w piątek zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Rano lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura maksymalna 17 st. C. Wiatr przeważnie słaby, południowy i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 18 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami słabnący, południowo-zachodni i zachodni.