Prognoza pogody na 28 i 29 sierpnia

Jak informuje IMGW, południowo-wschodnia i północno-wschodnia Europa oraz Półwysep Iberyjski są w zasięgu wyżów. Pozostała część kontynentu znajduje się pod wpływem płytkich ośrodków niżowych, a od Bałtyku po Półwysep Apeniński rozciąga się strefa pofalowanego frontu atmosferycznego. Polska jest pod wpływem niżu znad Zatoki Ryskiej, a pofalowany front atmosferyczny rozdziela gorące powietrze zwrotnikowe na południowym wschodzie od chłodniejszej masy pochodzenia polarnego morskiego na północnym zachodzie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hPa i będzie spadać.

W poniedziałek na zachodzie kraju zachmurzenie duże i umiarkowane, na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Przelotne opady deszczu, na ogół słabe, a na Zamojszczyźnie i Podkarpaciu bez opadów. Temperatura maksymalna od 17 st.C na południowym zachodzie i 19 st.C nad morzem do 24 st.C w centrum i 31 st.C na południowym wschodnie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich i północnych. W Karpatach porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu i burze. Możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów do 30 mm. Temperatura minimalna od 12 st.C na północy i zachodzie do 16 st.C w centrum i 22 st.C na południowym wschodzie. W dolinach sudeckich około 11 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny. W rejonie burz porywy wiatru do 80 km/h. W Karpatach wiatr w porywach do 70 km/h.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na wschodzie. Opady deszczu, na zachodzie okresami intensywne oraz burze. Silniejsze burze mogą wystąpić we wschodniej połowie kraju. Temperatura maksymalna od 15 st.C, 16 st.C na zachodzie do 26 st.C w centrum i 34 st.C na krańcach południowo wschodnich. Wiatr słaby, zmienny, na wybrzeżu umiarkowany, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h, lokalnie na południu kraju do 90 km/h. W Karpatach porywy wiatru do 70 km/h.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 25 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami opady deszczu, możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura minimalna 17 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

We wtorek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna st.C. Wiatr słaby, z kierunków zmieniających się. Podczas burz porywy wiatru do 80 km/h.