Prognoza pogody na 28 i 29 września

IMGW informuje, że Europa środkowa pozostaje pod wpływem rozległego niżu z frontami atmosferycznymi, z ośrodkami nad Morzem Północnym i Bałtykiem. Północno-wschodnia Skandynawia, północna Rosja oraz Półwysep Iberyjski są w zasięgu układów wyżowych. Pogodę w Polsce kształtuje niż z ośrodkiem nad Bałtykiem; na północnym wschodzie kraju zaznacza swój wpływ front okluzji. Pozostajemy w wilgotnym powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 987 hPa i będzie powoli rosło.

W środę na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, silniejsze na północy, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wybrzeżu możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Podkarpaciu, w rejonach podgórskich około 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W Karpatach porywy wiatru do 75 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. W Tatrach i w zachodniej części Beskidów suma opadów do 12 mm. Przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach powyżej 2000 m n.p.m. o 5 cm do 10 cm. Gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna od 4 st. C na zachodzie do 10 st. C na południowym wschodzie, w rejonach podgórskich Sudetów około 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W Karpatach porywy wiatru do 75 km/h.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wybrzeżu możliwe burze. Na południu kraju prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 13 st. C do 17 st. C, w rejonach podgórskich około 12 st. C. Wiatr na ogół słaby, zmienny. W Karpatach początkowo porywy wiatru do 70 km/h.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 8 st. C. Wiatr słaby, przeważnie południowo-zachodni.

W czwartek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 14 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.