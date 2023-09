Prognoza pogody na 28 i 29 września

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wyspy Brytyjskie, Skandynawia oraz północ kontynentu są w zasięgu niżów z układami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze pogodę kształtują wyże.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wyspy Brytyjskie, Skandynawia oraz północ kontynentu są w zasięgu niżów z układami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze pogodę kształtują wyże.

Polska będzie pod wpływem wyżu znad zachodniej Rosji, w napływającym z południowego zachodu ciepłym powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie się wahać.

W czwartek będzie bezchmurnie lub utrzymywać się będzie zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 24 st. C do 28 st. C, miejscami na wybrzeżu i w rejonach podgórskich chłodniej, od 22 st. C do 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. Na wybrzeżu wiatr porywisty.

W nocy na wschodzie i południu zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, lokalnie duże. Miejscami, zwłaszcza na zachodzie i w centrum, mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 10 st. C do 15 st. C, nad morzem do 17 st. C; w kotlinach górskich około od 7 st. C do 11 st. C. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni.

W piątek na wschodzie i południu zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze okresami umiarkowane a na północnym zachodzie duże i tam słabe opady deszczu. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 24 st. C do 27 st. C, miejscami na wybrzeżu i w rejonach podgórskich chłodniej, od 20 st. C do 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Na północnym zachodzie wiatr porywisty.

W czwartek w Warszawie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W nocy w stolicy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Nad ranem lokalnie silne zamglenia. Temperatura minimalna 11 st. C. Wiatr słaby, południowy.

W piątek w stolicy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna 25 st. C. Wiatr słaby, stopniowo wzmagający się do umiarkowanego, południowy i południowo-zachodni.