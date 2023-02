Prognoza pogody na 28 lutego

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przeważający obszar Europy będzie w zasięgu rozległego wyżu z centrum w rejonie Szkocji, tylko północno-wschodnia oraz częściowo północna część kontynentu, a także basen Morza Śródziemnego znajdą się pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Polska będzie pod wpływem umacniającego się wyżu znad Szkocji. Pozostaniemy w powietrzu pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1018 hPa i będzie spadać.

We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu okresami duże i tam miejscami słabe opady śniegu, a pod koniec dnia również na północy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Temperatura maksymalna od -1, 1 st. C na wschodzie, około 3 st. C w centrum do 4 st. C na zachodzie. Chłodniej tylko w kotlinach karpackich, około -3°C. Wiatr będzie słaby, na północy zachodni, na pozostałym obszarze z kierunków północnych.