Prognoza pogody na 29 czerwca

IMGW informuje, że nad Europą Północną i częściowo środkową będą dominowały wyże, pozostałe części kontynentu obejmą niże. Polska będzie w zasięgu słabego wyżu z centrum w rejonie Cieśnin Duńskich, na krańcach południowych zaznaczy się płytka zatoka niżowa. Od Suwalszczyzny po Wielkopolskę będzie przebiegał falujący front atmosferyczny. Nad północno-zachodnią Polskę napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie, reszta kraju pozostanie w gorącej masie powietrza pochodzenia zwrotnikowego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa, początkowo nieco wzrośnie, w ciągu dnia będzie spadać.

W środę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami, głównie na zachodzie, w centrum i na południu kraju, przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 25 mm. Jedynie na północnym zachodzie bez opadów. Temperatura maksymalna od 24 stopni na północnym zachodzie do 30 stopni w centrum i 35 stopni na południowym wschodzie, nad morzem od 21 stopni do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.