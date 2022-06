Prognoza pogody na 29 i 30 czerwca

IMGW informuje, że nad Europą Północną i częściowo środkową będą dominowały wyże, pozostałe części kontynentu obejmą niże. Polska będzie w zasięgu słabego wyżu z centrum w rejonie Cieśnin Duńskich, na krańcach południowych zaznaczy się płytka zatoka niżowa. Od Suwalszczyzny po Wielkopolskę będzie przebiegał falujący front atmosferyczny. Nad północno-zachodnią Polskę napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie, reszta kraju pozostanie w gorącej masie powietrza pochodzenia zwrotnikowego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa, początkowo nieco wzrośnie, w ciągu dnia będzie spadać.

W środę na terenie Polski w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 15 mm, lokalnie na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce do 25 mm. Jedynie na północnym zachodzie bez opadów. Temperatura maksymalna od 27 st. C do 32 st. C, na Podkarpaciu do 35 st. C, jedynie na północy chłodniej od 24 st. C do 28 st. C a nad morzem około 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie północno-wschodni i wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 20 mm, na Dolnym Śląsku do 30 mm. Na wschodzie bez opadów. Temperatura minimalna od 16 st. C do 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Jedynie na wschodzie bez opadów. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 30 st. C do 35 st. C, na południowym wschodzie do 37 st. C, chłodniej na Nizinie Szczecińskiej 27 st. C i nad morzem około 24 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.

W Warszawie w środę zachmurzenie będzie umiarkowane, po południu wzrastające do dużego i wtedy przelotne opady deszczu oraz burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna 30 st. C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy początkowo zachmurzenie małe, później umiarkowane. Temperatura minimalna 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.

W czwartek zachmurzenie na ogół umiarkowane, pod wieczór wzrastające do dużego i wtedy możliwe słabe przelotne opady deszczu oraz burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna 35 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.