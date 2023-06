Prognoza pogody na 29 i 30 czerwca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w Europie środkowej i południowej dominować będzie wyż z centrum nad Węgrami. Pozostała część kontynentu będzie w zasięgu niżów oraz towarzyszących im układów frontów atmosferycznych. Wschód Polski pozostanie w zasięgu niżu znad Białorusi, zaś zachód dostanie się pod wpływ wspomnianego wcześniej wyżu. Napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

W czwartek w kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, po południu na wschodzie kraju wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od około 20 st. na południowym wschodzie do 26 st. w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy do 65 km/h.

W nocy pogodnie, jedynie początkowo na wschodzie, a nad ranem na północnym zachodzie duże i tam opady deszczu. Temperatura minimalna od 12 st. na południu do 18 st. na wybrzeżu; w obszarach podgórskich od 9 do 11 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie stopniowo wzrastające do dużego i po południu burze z przelotnymi opadami deszczu. Możliwy grad. Suma opadów w burzach do 25 mm. Temperatura maksymalna od 24 st. na wschodzie do 29 st. na Opolszczyźnie; na wybrzeżu i Podhalu około 22 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy do 75 km/h.

W czwartek w Warszawie będzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 15 st. Wiatr słaby, północno-zachodni. W piątek zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.