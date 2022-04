Prognoza pogody na 29 i 30 kwietnia

Jak informuje IMGW nad Europą dominuje rozległy wyż znad Wysp Brytyjskich, jedynie na północnych i północno-wschodnich krańcach kontynentu zaznacza się oddziaływanie niżu znad Morza Barentsa. Polska jest w zasięgu wspomnianego wyżu, na północny kraju zaznaczy się wpływ chłodnego frontu atmosferycznego związanego z wtórnym niżem znad rejonu Morza Białego. Napływa powietrze polarne morskie, na północny chłodniejsze, na południu cieplejsze. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie nieznacznie rosnąć.

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, głównie na wschodzie i w centrum,słabe przelotne opady deszczu. Wysoko w Tatrach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 10 st.C na Półwyspie Helskim do 13 st.C na wschodzie, około 15 st.C w centrum i 18 st.C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie północno-zachodni i północny.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie początkowo duże i tam zanikające słabe przelotne opady deszczu. Nad ranem lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna -1 st.C na północnym wschodzie do około 4 st.C w centrum i 5 st.C na zachodzie; w kotlinach górskich spadki do -3 st.C. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków wschodnich.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie i w centrum kraju. Temperatura maksymalna od 14 st.C na północnym wschodzie do 16 st.C w centrum i 19 st.C na południowym zachodzie; chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 10 st.C do 13 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni, na północnym wschodzie północny.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 14 st.C. Wiatr słaby, północny i północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna 4 st.C. Wiatr słaby, północno-wschodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 15 st.C. Wiatr słaby, północno-wschodni.