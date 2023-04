Prognoza pogody na 29 i 30 kwietnia

Jak informuje IMGW nad Europą dominują niże z układami frontów atmosferycznych. W zasięgu wyżów znajduje się jedynie częściowo Europa wschodnia i południowo-wschodnia oraz krańce zachodnie kontynentu. Polska jest pod wpływem niżu, który wraz z frontem okluzji przemieszcza się znad Niemiec nad Polskę. Z południowego zachodu i południa napływa cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

W sobotę na północnym wschodzie przeważnie zachmurzenie umiarkowane i bez opadów. Poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie w południowej części kraju także burze, możliwy grad. Prognozowana suma opadów do 20 mm na południu i południowym zachodzie (głównie województwo opolskie i śląskie). W czasie burz opady do 15 mm. Na szczytach Tatr opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od 13 st.C do 16 st.C, chłodniej miejscami na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat, około 11 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy na północnym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, na szczytach Tatr opady śniegu. Temperatura minimalna od 1 st.C na Pomorzu do 7 st.C w centrum i 9 st.C na południu, na Pomorzu możliwe przygruntowe przymrozki do -2 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie z kierunków południowych, poza tym północno-zachodni i zachodni.

W niedzielę na północy i zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. W centrum zachmurzenie duże malejące do umiarkowanego, miejscami zanikające przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. Lokalnie na Lubelszczyźnie możliwe burze. Wysoko w Tatrach opady śniegu. W najwyższych partiach Tatr przyrost pokrywy śnieżnej o około 8 cm. Temperatura maksymalna od 12 st.C na Pomorzu i w kotlinach sudeckich do 14 st.C w centrum kraju i 17 na Podkarpaciu, chłodniej miejscami wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat, około 10 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, północno-zachodni.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 15 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 8 st.C. Wiatr słaby, południowo-wschodni skręcający na kierunki północne. W niedziel stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 15 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.