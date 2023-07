Prognoza pogody na 29 i 30 lipca

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północna, wschodnia oraz częściowo zachodnia Europa pozostaje pod wpływem niżów z ośrodkami nad Skandynawią i w rejonie Wysp Brytyjskich. Południe kontynentu jest w słabogradientowym obszarze podwyższonego ciśnienia. Polska znajduje się pod wpływem zatoki związanej z niżem z rejonu Wysp Brytyjskich, w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego. Z zachodu napływa dość ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hPa i będzie powoli spadać.

W sobotę w Polsce zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Za wyjątkiem północnego wschodu miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Na Pomorzu oraz zachodzie i miejscami w centrum w czasie burz prognozowana suma opadów do 45 mm, możliwy też grad. Temperatura maksymalna od 23 st. C, 24 st. C na północy, około 25 st. C w centrum i na wschodzie, do 28 st. C na południowym zachodzie; chłodniej tylko w kotlinach karpackich, około 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru od 60 km/h rano do 80 km/h pod koniec dnia.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, głównie na północy i zachodzie kraju. Na północy w czasie burz prognozowana suma opadów do 20 mm-25 mm. W kotlinach górskich mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 14 st. C do 17 st. C; tylko w kotlinach sudeckich od 11 st. C do 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 80 km/h, słabnący do 60 km/h.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotny deszcz, a na północnym wschodzie i południu również burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 22 st. C, 23 st. C na północy i południowym wschodzie do 27 st. C na południowym zachodzie; tylko nad morzem oraz w kotlinach karpackich od 19 st. C do 22 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko nad morzem okresami dość silny, porywisty, zachodni. W czasie burz oraz wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm. Temperatura minimalna 16 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-zachodni.

W niedzielę zachmurzenie na ogół umiarkowane. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich.